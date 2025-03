Explosion mit 6 Verletzten: Ermittlung eingestellt

„Ich hab’s vorige Woche gehört. Angeblich sind die Ermittlungen in dem Fall eingestellt worden, weil die Polizei keinen Beweis gefunden hat. Ich versteh’ das nicht so recht, immerhin hat es doch zwei Schwerverletzte und vier Verletzte gegeben. Wie kann man da jetzt einfach mit den Ermittlungen aufhören?“, ärgert sich Pächter Franz Leitner, der seit Jahren mit viel Herzblut in Schönau im Mühlkreis bei der Burgruine die „Taverne zu Prandegg“ betreibt. Ruine und Wirtshaus sind beides beliebte Ausflugsziele in der Region.