Der Konkurrenz sei Dank

Die Altacher wollten Schmidt halten, aber der winkte ab: Die Playoffs hatten ihm alles abverlangt. Zudem stand ein Engagement als Co-Trainer von Adi Hütter an. Die beiden sind später in Monaco gelandet.Alles neu im Sommer 2023Coach Joachim Standfest – unter Schmidt schon Co-Trainer – und Sportdirektor Roland Kirchler hieß die neue sportliche Führung. Der schon bald klar wurde, dass man einer recht geruhsamen Saison entgegensteuerte. Das lag freilich nicht an der eigenen Stärke, sondern an der Schwäche des Lokalrivalen Austria Lustenau. Gegen den man im Jahr zuvor kein einziges Duell gewonnen hatte.