Klassenerhalt mit Altach? „Bin davon überzeugt!“

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es ernährt sich – immer wieder holt der SCR Altach in der Bundesliga den einen oder anderen Punkt, der ganz große Befreiungsschlag will aber (noch?) nicht gelingen. Pascal Estrada, der vor allem mit Benedikt Zech und Paul Koller die Abwehr der Vorarlberger „schupft“, glaubt dennoch fix daran, dass man den Klassenerhalt schaffen wird. Im Gespräch mit krone.at zeigt sich der Oberösterreicher überzeugt von der Stärke des Kaders und blickt zudem auf ein für ihn nach Turbulenzen bei seinem früheren Arbeitgeber Olimpija Ljubljana persönlich zufriedenstellendes erstes Jahr in Altach zurück!