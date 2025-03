Aller Anfang war für die Altacher noch einfach

2018/19 musste Werner Grabherr zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs nach nur 15 geholten Punkten den Trainersessel räumen. Zu Beginn der Qualifikationsgruppe, die Altach auf Platz elf begann, übernahm Alex Pastoor. Nach elf Punkten aus den ersten fünf Partien wurde aus dem Pünktlein Vorsprung auf Schlusslicht Innsbruck ein sattes Polster von zehn Zählern. Kein Wunder, dass Pastoor mit dem Startplatz in der Europacuprelegation liebäugelte. Die einzige Niederlage in den zehn Playoff-Spielen – 1:4 zu Hause gegen Innsbruck – verhinderte den Einzug in diese Relegation. Die schaffte Mattersburg, das sich dank des Sternchens aus der Punkteteilung für die Spiele gegen Rapid qualifizierte. Die 19 Punkte waren die meisten, die Altach in einem Playoff je holte.