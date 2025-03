„Warnung“ an serbischen Oppositionspolitiker

Serbien steckt schon seit fast fünf Monaten in einer tiefen politischen Krise. Ein Ausweg ist noch nicht abzusehen. Am Freitag stellte der für sein autoritäres Verhalten bekannte Präsident Aleksandar Vucic die Mobilisierung seiner eigenen Anhänger in Aussicht. Einen Tag später ist ein führender Oppositionspolitiker offenbar Opfer eines Attentats geworden.