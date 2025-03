Schieder „unterstützt Aufruf zu Gewalt“ in Serbien

Serbiens Botschafter: „Proteste waren illegal“

„Wir möchten betonen, dass die Proteste von Anfang an nicht bei den zuständigen Behörden angemeldet wurden und somit illegal waren“, so der Botschafter weiter. Zudem habe es am 4. März eine „versuchte Brandstiftung des serbischen Parlaments durch Teile der Opposition“ gegeben, so Blagojević wohl mit Blick auf den Einsatz von Rauchbomben im Plenarsaal des serbischen Parlaments. Kulturminister Nikola Selaković sei geschlagen worden, es habe Gewalt an Frauen und Journalisten gegeben und man habe eine terroristische Gruppe festgenommen, die während der Demos einen Staatsstreich vorbereitet habe. Diesbezüglich „stellen wir fest, dass sich der genannte Abgeordnete nicht dazu geäußert und diese vandalistischen Handlungen nicht verurteilt hat“.