Irre Mythen zu Todesflug 9525 reißen nicht ab

Der 24. März 2015 ging als schwarzer Tag in die Fluggeschichte ein. Das Unglück, welches sich nahe des Alpenortes Prads-Haute-Bléone ereignete, sollte Unfallermittler viele Monate beschäftigen. Die französische Flugsicherheitsbehörde Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) und die deutsche Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) waren für die Untersuchung hinsichtlich der Ursachen zuständig. Ihre Ergebnisse über den Flugzeugabsturz der Germanwings-Maschine 9525 lasen sich fast ein Jahr nach dem Tod der 150 Insassen so: