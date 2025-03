Rowdy pflügte Trainingsplatz mit dem Auto um

Noch ist man sich in Haslach/Mühl nicht ganz sicher, was mehr schmerzt. Am Samstag mussten sich die Mühlviertler Kicker im Derby gegen Julbach mit 1:3 geschlagen geben, doch schon am Freitag war der Ärger riesengroß. „In der Nacht sind ein oder mehrere Unbekannte mit einem Auto über den Trainingsplatz gefahren“, erzählt der stellvertretende Sektionsleiter Matthias Engleder.