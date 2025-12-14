Vorteilswelt
Polizisten angespukt

Betrunkener (27) landete statt in Disco im Häfn

Oberösterreich
14.12.2025 11:00
Am Eingang geriet der 27-Jährige mit dem Türsteher in Streit.
Am Eingang geriet der 27-Jährige mit dem Türsteher in Streit.(Bild: P. Huber)

„Alkohol macht Birne hohl“, heißt es umgangssprachlich. Dass zu viele Promille oft auch aggressiv machen, zeigte sich Samstagabend vor einer Disco in Linz. Dort verhielt sich ein 27-Jähriger derart rabiat, dass die Polizei zu Hilfe gerufen wurde. Doch anstatt sich zu beruhigen, rastete der Schluckspecht völlig aus.

Am Samstag kurz vor 21 Uhr wollte ein 27-Jähriger aus Engerwitzdorf eine Disco in der Linzer Innenstadt besuchen. Ein Türsteher wies ihn darauf hin, dass das Lokal erst um 21 Uhr öffnen würde und er zudem zuvor seine Jacke abgeben müsse.

Partygast sah rot
Dem kam der 27-Jährige zwar noch nach, wollte dann aber nicht mehr bis zur Öffnung warten. Er pöbelte den Türsteher an, der ihm daraufhin den Zutritt für den ganzen Abend verwehrte. Da sah der Nachtschwärmer rot und ging auf den Security-Mitarbeiter los. Ein zweiter Türsteher beobachtete das Treiben und eilte seinem Kollegen zu Hilfe.

Am Boden fixiert
Zu zweit fixierten sie den 27-Jährigen am Boden, wobei er völlig durchdrehte und schließlich von einer SIG-Streife der Polizei übernommen wurde. Sowohl während der Festnahme als auch auf der Fahrt mit dem Dienstwagen zeigte sich der Engerwitzdorfer gegenüber den Beamten aggressiv.

Zwei Promille
Er wehrte sich mit Händen und Füßen, spukte die Polizisten an. Ein Alkotest verlief mit zwei Promille positiv. Der aggressive Schluckspecht wurde zur Ausnüchterung ins Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert.

Oberösterreich

