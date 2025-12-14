Betrunkener (27) landete statt in Disco im Häfn

Partygast sah rot

Dem kam der 27-Jährige zwar noch nach, wollte dann aber nicht mehr bis zur Öffnung warten. Er pöbelte den Türsteher an, der ihm daraufhin den Zutritt für den ganzen Abend verwehrte. Da sah der Nachtschwärmer rot und ging auf den Security-Mitarbeiter los. Ein zweiter Türsteher beobachtete das Treiben und eilte seinem Kollegen zu Hilfe.