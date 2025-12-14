Vorteilswelt
Trotz dichtem Nebels

Fahranfänger flüchtete mit 200 km/h vor Polizei

Oberösterreich
14.12.2025 09:53
(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Völlig verantwortungslos war ein 19-jähriger Probeführerschein-Besitzer Samstagnacht im Raum Rohrbach unterwegs. Zuerst überholte er trotz Überholverbotes ein ziviles Dienstfahrzeug der Polizei, dann raste er mit seinem voll besetzten Auto mit bis zu 200 km/h weiter in Richtung einer Disco in St. Martin.

Seinen erst vor einem knappen Monat erhaltenen Probeführerschein dürfte ein 19-jähriger aus St. Veit/Mkr. für längere Zeit los sein. Am Samstag gegen 23.20 Uhr war der Bursch mit dem Mercedes seines Vaters auf der B 127 Richtung St. Martin unterwegs, mit ihm saßen noch drei weitere Personen im Auto. In Neufelden überholte er auf Höhe der Zufahrt zu den dortigen Schulen ein ziviles Dienstfahrzeug der Rohrbacher Polizei – trotz Überholverbot.

Riskante Verfolgungsjagd
Die Beamten fuhren dem 19-Jährigen nach, was wegen des Nebels und der hohen Geschwindigkeit nicht ganz einfach war. Denn der Führerschein-Neuling gab mit bis zu 190 km/h Fersengeld, die Polizisten mussten die riskante Nachfahrt abbrechen. Erst beim Kreisverkehr in St. Martin/Mkr. konnten sie wieder zu dem jungen Bleifuß aufschließen.

Ende auf Discoparkplatz
Daraufhin drückte er wieder aufs Gas und erreichte eine Geschwindigkeit von 200 km/h. Auf dem Parkplatz einer Discothek in St. Martin war die Wahnsinnsfahrt schließlich zu Ende und der 19-Jährige konnte angehalten und kontrolliert werden. Immerhin: Ein Alkovortest sowie ein Drogenschnelltest verliefen negativ. Seinen Führerschein musste er trotzdem abgeben und wird mehrfach angezeigt.

