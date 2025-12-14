Fahranfänger flüchtete mit 200 km/h vor Polizei

Seinen erst vor einem knappen Monat erhaltenen Probeführerschein dürfte ein 19-jähriger aus St. Veit/Mkr. für längere Zeit los sein. Am Samstag gegen 23.20 Uhr war der Bursch mit dem Mercedes seines Vaters auf der B 127 Richtung St. Martin unterwegs, mit ihm saßen noch drei weitere Personen im Auto. In Neufelden überholte er auf Höhe der Zufahrt zu den dortigen Schulen ein ziviles Dienstfahrzeug der Rohrbacher Polizei – trotz Überholverbot.