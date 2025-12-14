Ein Ressort sucht seinen zuständigen Landesrat

Prioritäten noch nicht geordnet

Hemetsberger war jedenfalls froh, seine Rede nicht mit einem Personenruf nach Winkler beginnen zu müssen. Der Grüne Tierschutzsprecher glaubt, dass in der SPÖ und im Ressort von Martin Winkler die Prioritäten noch nicht richtig geordnet seien. Denn Winkler habe zu allem eine Meinung – etwa zur Donaubrücke in Mauthausen, zum Stau auf Oberösterreichs Straßen, zur Windkraft im Speziellen und zu Energiefragen im Allgemeinen. Wenn es aber um die Finanzierung der Tierheime, der Katzenkastration, um den Singvogelfang im Salzkammergut oder die Vollspaltenböden geht, sei vom zuständigen Regierungsmitglied nichts zu hören, beklagt man sich.