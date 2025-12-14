Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polit-Inoffiziell

Ein Ressort sucht seinen zuständigen Landesrat

Oberösterreich
14.12.2025 14:00
Martin Winkler (SPÖ) ist für den Tierschutz zuständig.
Martin Winkler (SPÖ) ist für den Tierschutz zuständig.(Bild: Markus Wenzel)

Ein Ressort sucht seinen Landesrat: Laut dem Grünen-Landtagsabgeordneten Rudi Hemetsberger hat der für den Tierschutz zuständige SPÖ-Kollege Martin Winkler seine eigentliche Aufgabe aus den Augen verloren.

0 Kommentare

Als am Donnerstag dieser Woche der dreitägige Budgetlandtag in die Zielgerade einbog und keiner mehr richtig zuschaute, kam es zu einer interessanten Debatte: Der Grüne Landtagsabgeordnete Rudi Hemetsberger erinnerte am späten Nachmittag SPÖ-Landesrat Martin Winkler, wofür er eigentlich zuständig sei. Konkret geht es um den Tierschutz im Land, über dessen Finanzierung ebenso debattiert wurde. Was einige ärgerte: Die längste Zeit war Winkler nicht im Landtagssitzungssaal, als es um sein eigenes Ressort ging.

Rudi Hemetsberger (Grüne) vermisst den Einsatz für Tiere.
Rudi Hemetsberger (Grüne) vermisst den Einsatz für Tiere.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Prioritäten noch nicht geordnet
Hemetsberger war jedenfalls froh, seine Rede nicht mit einem Personenruf nach Winkler beginnen zu müssen. Der Grüne Tierschutzsprecher glaubt, dass in der SPÖ und im Ressort von Martin Winkler die Prioritäten noch nicht richtig geordnet seien. Denn Winkler habe zu allem eine Meinung – etwa zur Donaubrücke in Mauthausen, zum Stau auf Oberösterreichs Straßen, zur Windkraft im Speziellen und zu Energiefragen im Allgemeinen. Wenn es aber um die Finanzierung der Tierheime, der Katzenkastration, um den Singvogelfang im Salzkammergut oder die Vollspaltenböden geht, sei vom zuständigen Regierungsmitglied nichts zu hören, beklagt man sich.

So kontert Winkler die Kritik
Winkler konterte keck, ohne jedoch auf Details zu den gestellten Fragen einzugehen. Er freue sich, dass der Tierschutz für so viel Interesse sorge. Er könne die vielen guten Ideen mit seinem Mini-Budget aber nicht angehen. Somit gibt er das Bummerl weiter an Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), der für die Finanzen im Land zuständig ist.

Porträt von Robert Loy
Robert Loy
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Eine US-Delegation und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sind in Berlin zu ...
„Würdevoller Frieden“
Unterhändler beraten wieder über Ukraine-Krieg
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Die Polizei riegelte alles ab und leitete eine Alarmfahndung ein. Der Schütze konnte aber ...
Schütze auf der Flucht
Schüsse an US-Universität: Zwei Tote, 9 Verletzte
Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
162.786 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
132.004 mal gelesen
Ausland
Alarm! Auto-Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant
102.239 mal gelesen
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt ...
Mehr Oberösterreich
Bundesliga im Ticker
Blau-Weiß Linz gegen SK Rapid, LIVE ab 14.30 Uhr
Polit-Inoffiziell
Ein Ressort sucht seinen zuständigen Landesrat
Fünf Verletzte
Nach Unfall landete Auto von 29-Jährigem auf Dach
Krone Plus Logo
Postenkarussell
Christkind bringt OÖG einen neuen Personalchef
Polizisten angespukt
Betrunkener (27) landete statt in Disco im Häfn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf