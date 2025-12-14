Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hartnäckige Nebelsuppe

Oben hui, unten pfui: Nur 5 Minuten Sonne in Linz

Oberösterreich
14.12.2025 10:00
Nur wer das Glück hat, in höheren Lagen zu wohnen, kann herrlichen Sonnenschein genießen.
Nur wer das Glück hat, in höheren Lagen zu wohnen, kann herrlichen Sonnenschein genießen.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Im Zentralraum rund um die oberösterreichische Landeshauptstadt dominiert seit Anfang Dezember nahezu durchgehend dichter Nebel, während es auf den Bergen dagegen meist frühlingshaft ist. Der Meteorologe Alexander Ohms erklärt die Hintergründe.

0 Kommentare

Seit Wochen schon ist es nahezu immer das gleiche, trostlose Bild: Wer vom Mühlviertel kommend Richtung Linz fährt, taucht vom Sonnenschein in eine dicke Nebelsuppe ein. „Linz und das gesamte Flachland des Zentralraums sind derzeit stark benachteiligt“, sagt Alexander Ohms, Meteorologe von GeoSphere Austria.

Kein Wind vertreibt die Nebelschwaden
Während es in Höhenlagen strahlenden Sonnenschein und milde Temperaturen gibt, ist es in Linz kühl und grau. Die Ursache für dieses Phänomen: Es mangelt an Windphasen, die den Nebel wegblasen könnten.

„Über den Niederungen im Raum Linz, Wels und Vöcklabruck bleibt daher die feuchte, kalte Luft hängen. Es gibt aktuell keine Westfront, die durchs Land zieht. Und zu dieser Jahreszeit ist die Sonne allein leider auch noch zu schwach, um die hartnäckigen Wolken auflösen zu können“, analysiert der Meteorologe.

Zitat Icon

Es täuscht nicht, dass im Flachland derzeit seit Wochen extrem viel Nebel herrscht. Dass sich diese Wetterlage gebildet hat, ist aber Zufall.

GeoSphere-Meteorologe Alexander Ohms

Bild: Markus Tschepp

Oberösterreich scheint derzeit offenbar am meisten davon betroffen. Wie krass sich die Wetterlage mittlerweile tatsächlich auswirkt, beweist ein Blick in die Aufzeichnungen. „In den ersten 14 Tagen des Dezembers konnten in Linz nur fünf Minuten Sonnenschein gemessen werden. Im Vergleich dazu war es im selben Zeitraum aber möglich, auf dem Feuerkogel 51 Stunden und am Dachstein sogar 55 Stunden in der Sonne zu genießen“, erklärt Ohms.

Sonniger Dezember vor zehn Jahren
Die Hochdrucklage bleibe stabil und werde auch in der kommenden Woche – je nach Wohnort – Sonnenschein bzw. Nebel offerieren. Dass aber nicht jeder Dezember derart grau ausfallen muss, zeigt eine Rückschau in die Vergangenheit. „2015 hat es auch in den Niederungen mehr als 100 Sonnenstunden gegeben.“ Im Vorjahr wurden in Linz im gesamten Monat 44 Stunden gemessen. Ohms: „Dass wir diesen Wert heuer noch erreichen, wird schwierig.“

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die Polizei riegelte alles ab und leitete eine Alarmfahndung ein. Der Schütze konnte aber ...
Schütze auf der Flucht
Schüsse an US-Universität: Zwei Tote, 9 Verletzte
Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
162.108 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
117.632 mal gelesen
Steiermark
„Schrecklich“: Große Trauer um Unfallopfer (18)
94.065 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Frau hatte nach dem Zusammenstoß keine Chance – sie verstarb am Unfallort.
Mehr Oberösterreich
Hartnäckige Nebelsuppe
Oben hui, unten pfui: Nur 5 Minuten Sonne in Linz
Trotz dichtem Nebels
Fahranfänger flüchtete mit 200 km/h vor Polizei
Krone Plus Logo
Neue Intervalle in OÖ
Jahreswechsel bringt Änderungen bei Gelben Sack
Familienleben am Limit
Wie Paul gegen „Bösewichte“ in seinem Körper ringt
Bundesliga im Ticker
Blau-Weiß Linz gegen SK Rapid, LIVE ab 14.30 Uhr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf