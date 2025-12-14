Oben hui, unten pfui: Nur 5 Minuten Sonne in Linz

Oberösterreich scheint derzeit offenbar am meisten davon betroffen. Wie krass sich die Wetterlage mittlerweile tatsächlich auswirkt, beweist ein Blick in die Aufzeichnungen. „In den ersten 14 Tagen des Dezembers konnten in Linz nur fünf Minuten Sonnenschein gemessen werden. Im Vergleich dazu war es im selben Zeitraum aber möglich, auf dem Feuerkogel 51 Stunden und am Dachstein sogar 55 Stunden in der Sonne zu genießen“, erklärt Ohms.