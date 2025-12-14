„Es ist derzeit nicht einfach, Arbeit zu finden“

Laut ihren Angaben stehen sie derzeit alle vor der gleichen Herausforderung: „Seit drei, vier Jahren bekommen wir, wenn man die steigenden Kosten mitrechnet, pro Jahr um zehn Prozent weniger Förderung vom Bund“, sagt Martin Zwicker, Geschäftsführer der Volkshilfe Arbeitswelt. Die Hälfte der Kosten müssen die Betriebe durch den Verkauf von Gewand, reparierten Elektrogeräten und Co. selbst decken, die andere wird gefördert.