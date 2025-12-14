Feuerwehr rückte von Weihnachtsfeier zu Brand aus

LIVE: Geht da noch etwas bei BW Linz gegen Rapid?
Bundesliga im Ticker
Aus unbekannter Ursache ging in der Nacht zum Sonntag mitten im Ortszentrum von Ebelsberg ein abgestelltes Auto in Flammen auf. Die Kameraden der örtlichen Feuerwehr wurden direkt von ihrer Weihnachtsfeier zum Einsatz alarmiert.
Am Samstag gegen 23 Uhr heulten im Linz-Ebelsberg die Sirenen. Mitten im Ortszentrum stand der Motorraum eines BMWs in Vollbrand. Die Kameraden rückten direkt von ihrer Weihnachtsfeier zu Löscharbeiten aus.
Übergreifen der Flammen verhindert
Das Feuer konnte zum Glück rasch unter Kontrolle gebracht werden, was ein Übergreifen auf benachbarte Autos oder das angrenzende Wohnhaus verhinderte. Verletzt wurde niemand, warum es zu dem Brand gekommen war, ist noch Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.