Drogenlenker ohne „Schein“ raste der Polizei davon

Gefährliche Flucht

Bei seiner Flucht raste er mit 164 km/h durch eine 70-er Zone und ignorierte mehrere roten Ampeln. Erst als der türkische Staatsbürger wegen einer Kolonne abbremsen musste, war seine waghalsige Fahrt zu Ende. Bei der anschließenden Kontrolle gab er zu, dass er keinen Führerschein besitzt und deshalb in Panik verfallen sei.