„War in Panik“

Drogenlenker ohne „Schein“ raste der Polizei davon

Oberösterreich
14.12.2025 15:00
Auf seiner Flucht beschleunigte der Drogenlenker auf 160 km/h.
Auf seiner Flucht beschleunigte der Drogenlenker auf 160 km/h.(Bild: stock.adobe/Uwe)

„Ich hatte Panik, weil ich keinen Führerschein habe“. Mit dieser „originellen“ Ausrede versuchte ein 26-jähriger Marchtrenker zu erklären, warum er Samstagnachmittag mit bis zu 160 km/h vor der Polizei geflohen war. Die Beamten hatten wenig Verständnis, zeigten den 26-Jährigen mehrfach an.

Samstagnachmittag beobachteten Polizisten in Hörsching einen Autolenker, der während der Fahrt mit seinem Handy videotelefonierte. Die Beamten versuchten daraufhin, den 26-Jährigen aus Marchtrenk anzuhalten. Doch der ignorierte die Anhalteversuche und gab stattdessen Gas.

Gefährliche Flucht
Bei seiner Flucht raste er mit 164 km/h durch eine 70-er Zone und ignorierte mehrere roten Ampeln. Erst als der türkische Staatsbürger wegen einer Kolonne abbremsen musste, war seine waghalsige Fahrt zu Ende. Bei der anschließenden Kontrolle gab er zu, dass er keinen Führerschein besitzt und deshalb in Panik verfallen sei.

Mehrere Anzeigen
Den Beamten fiel zudem auf, dass er offenbar Drogen konsumiert hatte, was eine klinische Untersuchung bestätigte. Der 26-Jährige wird mehrfach angezeigt.

Oberösterreich

