Weltweit mächtigste Konzerne forcieren Atomkraft

Verbesserung der Energiesicherheit, der Widerstandsfähigkeit und kontinuierliche Bereitstellung (angeblich) sauberer Energie – mit diesen Argumenten haben sich die global bedeutendsten Konzerne am Rande des internationalen Energiegipfels in Texas zu einem bahnbrechenden Bündnis zusammengeschlossen, das alle andere Energieform dieser Welt in den Schatten stellt – und zwar branchenübergreifend.