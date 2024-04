Wieso Amazon Hunderte Millionen in Kernkraft pumpt

Mit riesigen Datenmengen trainierte KI-Modelle, die auf Basis der Trainingsdaten Texte, Bilder und Videos generieren, haben einen echten KI-Hype ausgelöst. Vor allem Google und das von Microsoft unterstützte US-Start-up OpenAI machten mit ihren Angeboten Gemini und ChatGPT in den letzten Monaten Schlagzeilen, in ihrem Windschatten arbeitet aber auch die Cloud-Sparte AWS von Amazon an eigenen KI-Algorithmen.