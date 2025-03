Neue Atomkraftwerke: Europas strahlende Zukunft

Herr Prof. Steinhauser, warum investieren Google und Co in Mini-Atomkraftwerke?

Kleine, modulare Reaktoren füllen eine Lücke, die die Kernenergie bislang nicht schließen konnte: den Strombedarf dort zu decken, wo er anfällt, zum Beispiel können Industriezentren oder kleinere Ortschaften an entlegenen Orten versorgt werden. Sie sind aus stromwirtschaftlicher Sicht interessante und profitable Objekte: kein Wunder, dass große Firmen in diese Technologie investieren.