Wallbox für zu Hause: Da ist viel zu beachten

Kann ich nicht einfach an der Haushalts-Steckdose laden?

Im Prinzip ist das durchaus möglich, vorausgesetzt, die Hausinstallation ist halbwegs modern. Am besten lässt man mal einen Elektriker drauf schauen. Untaugliche Leitungen und Dosen können im schlimmsten Fall überhitzen und zu einem Brand führen. Mit einer Wallbox besteht diese Gefahr nicht. Aber nicht nur unter Sicherheitsgesichtspunkten bietet ein solches Gerät Vorteile. Denn es füllt den Akku schneller und vor allem effizienter. Die Ladeverluste sind beim Tanken an der Box häufig deutlich geringer als in anderen Tank-Modi. Auf lange Sicht amortisiert sich so die Anschaffung.