E-Auto-Wallboxen zum Mitnehmen im Test

Sogenannte „Mobile Charger“ können flexibel an wechselnden Orten (beispielsweise am Zweitwohnsitz) an vorhandene Steckdosen angeschlossen werden. Im aktuellen Test wurden sieben Modelle hinsichtlich Sicherheit, Ausstattung, Funktion und App getestet. „Der Test zeigt, dass sich mobile Ladeeinrichtungen nicht hinter den fest installierten Wallboxen verstecken müssen. Sechs der sieben Exemplare sind ‘gut‘, eines ‘befriedigend‘ – die Unterschiede liegen im Ausstattungsumfang und dem Preis, der von ca. 200 bis 1500 Euro reichen kann“, resümiert ÖAMTC-Techniker Florian Merker.