Julia Grabher darf nach Durststrecke durchatmen

Es war kein einfacher Start für Julia Grabher in das Jahr 2025. Die Dornbirnerin, die im vergangenen Jahr mit einer hartnäckigen Handgelenksverletzung zu kämpfen hatte und einen langen Leidensweg durchmachte, beendete 2024 zwar mit einem Dreisatzsieg gegen Leyre Romero Gormaz (Sp) in der ersten Runde des WTA-250ers in Auckland (Nzl).