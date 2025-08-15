Eloshvili sicherte Bregenz doch noch einen Punkt

Wechsel wirkten

Im zweiten Abschnitt kam Bregenz wieder besser in die Partie. Und mit dem eingewechselten Eloshvili zu einer Top-Chance, der Georgier scheiterte aber im Eins-gegen-Eins mit FAC-Goalie Kirchmayr (58.). Wenig später machte es Eloshvili dann aber besser. Daniel Nussbaumer nützte einen schweren Schnitzer der Floridsdorfer Defensive aus und steckte auf seinen Sturmkollegen, der schob problemlos zum 1:1 ein (61.).