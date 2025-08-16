Spezialtaucher bargen Männerleiche aus Bodensee

Kein Gewaltverbrechen

Noch ist die Identität des Toten nicht restlos geklärt, laut Polizei gäbe es aber bereits konkrete Anhaltspunkte. Weitere Informationen könnten zum jetzigen Zeitpunkt aus Respekt vor den Angehörigen noch nicht preisgegeben werden.

Von einem Gewaltverbrechen ist nach derzeitigem Ermittlungsstand jedenfalls nicht auszugehen. Ebenfalls auszuschließen ist, dass es sich bei dem Toten um einen Vorarlberger handelt.