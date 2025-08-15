Bürstegg: Das verlassene Paradies

Der Schwalbenwurz-Enzian ist eine mehrjährige, krautige Staude aus der Familie der Enziangewächse und gehört zu den auffälligsten Wildstauden Mitteleuropas. Er wächst vor allem in montanen bis subalpinen Lagen auf frischen, humusreichen, kalkarmen Böden, häufig an lichten Waldrändern, Bachufern oder auf Bergwiesen. Die bis zu 120 Zentimeter hohen, bogig überhängenden Stängel tragen gegenständig angeordnete, lanzettliche Blätter, die in ihrer Form an den Schwalbenwurz erinnern – daher der Name. Von Spätsommer bis Frühherbst öffnen sich aus den Blattachseln die typischen tiefblauen, trompetenförmigen Blüten. Diese späte Blütezeit macht die Art zu einer wichtigen Nektarquelle für Insekten wie Hummeln und Schmetterlinge, wenn andere Wildblumen bereits verblüht sind. Der Schwalbenwurzenzian vermehrt sich vorwiegend vegetativ über kurze Rhizome, kann aber auch Samen bilden, deren Keimung jedoch oft mehrere Jahre benötigt. Er steht in vielen Regionen unter Naturschutz, da sein Bestand durch Lebensraumverlust und intensive Landnutzung zurückgeht.