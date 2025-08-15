Rennradfahrer krachte in Schwarzenberg in Auto

Am Donnerstagvormittag gegen 11.34 Uhr kam es in Schwarzenberg im Kreuzungsbereich der Bödelestraße (L48) mit der L26 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Autolenker. Zwei männliche Rennradfahrer fuhren auf der Bödelestraße von Dornbirn kommend talwärts und wollten bei der Kreuzung mit der L26 nach links in Richtung Egg abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein aus Richtung Andelsbuch kommender 73-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der L26 und wollte bei der ungeregelten Kreuzung nach links in Richtung Bödele abbiegen.