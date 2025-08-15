Vorteilswelt
Pkw übersehen

Rennradfahrer krachte in Schwarzenberg in Auto

Vorarlberg
15.08.2025 12:42
Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag in der Vorarlberger Gemeinde ...
Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag in der Vorarlberger Gemeinde Schwarzenberg (Symbolbild).(Bild: Jauschowetz Christian)

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Donnerstagvormittag in der Vorarlberger Gemeinde Schwarzenberg: Ein Rennradfahrer hat nach der Abfahrt auf der Bödelestraße einen Wagen übersehen – eine Kollision war nicht mehr zu verhindern. 

Am Donnerstagvormittag gegen 11.34 Uhr kam es in Schwarzenberg im Kreuzungsbereich der Bödelestraße (L48) mit der L26 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Autolenker. Zwei männliche Rennradfahrer fuhren auf der Bödelestraße von Dornbirn kommend talwärts und wollten bei der Kreuzung mit der L26 nach links in Richtung Egg abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein aus Richtung Andelsbuch kommender 73-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der L26 und wollte bei der ungeregelten Kreuzung nach links in Richtung Bödele abbiegen.

Der erste der beiden Rennradfahrer, ein 35-jähriger Mann, übersah das Auto, das Vorrang hatte und bereits langsam in die Kreuzung eingefahren war. Er prallte trotz sofort eingeleiteter Notbremsung beinahe frontal in den Pkw. Der Radler wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und musste mit der Rettung ins Krankenhaus Dornbirn gebracht werden.

Der Pkw-Lenker und der zweite Rennradfahrer blieben unterdessen unverletzt. Ein mit beiden Unfallbeteiligten durchgeführter Alkomattest verlief negativ.

Vorarlberg
