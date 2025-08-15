Mit „Boxenstopps“ gegen Pizzamüll am See

Das Bodenseeufer von Hard ist ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt: Sowohl Wasserratten als auch Erholungssuchende fühlen sich dort wohl. Aber nicht nur sie, auch Hungrige suchen das idyllische Ufer auf, um dort ihre mitgebrachten Pizzen zu verspeisen. Wenn der Hunger gestillt ist, sieht das Seeufer dann oft nicht mehr ganz so idyllisch aus: Achtlos weggeworfene Kartons und Mistkübel, die mit den sperrigen Schachteln übergehen, sind die wenig appetitliche Folge.