Littering

Mit „Boxenstopps“ gegen Pizzamüll am See

Vorarlberg
15.08.2025 16:35
Am Freitag wurden die Boxenstopps aufgestellt.
Am Freitag wurden die Boxenstopps aufgestellt.(Bild: Gemeinde Hard)

Die Vorarlberger Gemeinde Hard will etwas gegen die Vermüllung ihres Seeufers unternehmen. Insbesondere weggeworfene Pizzaschachteln sind den Verantwortlichen ein Dorn in Auge. 

Das Bodenseeufer von Hard ist ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt: Sowohl Wasserratten als auch Erholungssuchende fühlen sich dort wohl.  Aber nicht nur sie, auch Hungrige suchen das idyllische Ufer auf, um dort ihre mitgebrachten Pizzen zu verspeisen. Wenn der Hunger gestillt ist, sieht das Seeufer dann oft nicht mehr ganz so idyllisch aus: Achtlos weggeworfene Kartons und Mistkübel, die mit den sperrigen Schachteln übergehen, sind die wenig appetitliche Folge.

Hards Bürgermeister Martin Staudinger (SPÖ) will das Pizzaproblem nun in den Griff bekommen und ließ am Freitag speziell designte Sammelstellen für Pizzakartons aufstellen – und zwar an den stark frequentierten Orten am Zollhafen, im Seepark und neben der Festwiese am See. Staudinger hofft, dass die Edelstahlbehälter mit dem Schriftzug „Pizza Boxenstopp“ von der Bevölkerung gut angenommen und auch tatsächlich genutzt werden.

  

Vorarlberg
Littering
Mit „Boxenstopps“ gegen Pizzamüll am See
