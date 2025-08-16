Ein Rückfall in die vergangene Saison

Ein wenig fühlte man sich an die Auftritte in der letzten Saison erinnert. Da ging auch unter, dass Lenn Jastremski endlich sein erstes Ligator gelang. Völlig unerklärlich war etwa das vogelwilde Finish, in dem sich die Lustenauer in der Nachspielzeit noch zwei Gegentore einfingen. Normalerweise hätte die Mannschaft mit dem routinierten Innenverteidiger-Duo Matthias Maak und William nach dem Ausgleich drei Minuten vor Schluss das Remis über die Bühne bringen müssen. Da hätte man zumindest versuchen müssen, das Ergebnis trocken runterzuspielen. Zumal Kapfenberg alles andere als ein Spitzenteam ist. Es fehlte hinten jedoch an der Kompromisslosigkeit und an der nötigen Konsequenz. „Beim 1:2 haben wir uns äußerst tollpatschig angestellt“, ärgert sich der Trainer über den verschenkten Punkt. Das 1:3 war letztlich nur noch Draufgabe. Mader: „Es gibt so Tage, an denen alles in die Hose geht.“