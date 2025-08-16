Ein Rückfall in die vergangene Saison

Das 1:3 in Kapfenberg war für Austria Lustenau-Trainer Markus Mader ein typischer Selbstfaller, der Coach bekrittelt die schwache Leistung seines Teams. Kaum ein Pass kam an, dazu patzte auch noch die Abwehr. Die erste Pleite soll aber eine Eintagsfliege bleiben.
Auch am Tag danach konnten sich die Spieler der Austria ihre schlechte Performance in Kapfenberg nicht erklären. Denn unabhängig vom Ausschluss von Nico Gorzel fand die Mannschaft über die gesamte Spielzeit nie richtig in die Spur. Lustenau war weit weg von der Leistung der ersten beiden Partien. Die Niederlage war für alle ein klassischer Selbstfaller. „Auffällig war, dass wir extrem viele Passfehler begingen. Wir konnten kaum den Ball halten. So hat auch der Gegner gespürt, dass wir sehr unsicher agierten“, fasste Trainer Markus Mader die 1:3-Pleite bei den Falken zusammen.
Ein wenig fühlte man sich an die Auftritte in der letzten Saison erinnert. Da ging auch unter, dass Lenn Jastremski endlich sein erstes Ligator gelang. Völlig unerklärlich war etwa das vogelwilde Finish, in dem sich die Lustenauer in der Nachspielzeit noch zwei Gegentore einfingen. Normalerweise hätte die Mannschaft mit dem routinierten Innenverteidiger-Duo Matthias Maak und William nach dem Ausgleich drei Minuten vor Schluss das Remis über die Bühne bringen müssen. Da hätte man zumindest versuchen müssen, das Ergebnis trocken runterzuspielen. Zumal Kapfenberg alles andere als ein Spitzenteam ist. Es fehlte hinten jedoch an der Kompromisslosigkeit und an der nötigen Konsequenz. „Beim 1:2 haben wir uns äußerst tollpatschig angestellt“, ärgert sich der Trainer über den verschenkten Punkt. Das 1:3 war letztlich nur noch Draufgabe. Mader: „Es gibt so Tage, an denen alles in die Hose geht.“
Schnell abhaken
Die total misslungene Vorstellung soll nur eine Eintagsfliege bleiben. „Wir werden das Ganze aufarbeiten, dann schnell abhaken und diese Scharte am Freitag gegen Stripfing auswetzen“, gibt Mader die Devise vor.
