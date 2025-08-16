Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Austria Lustenau

Ein Rückfall in die vergangene Saison

Vorarlberg
16.08.2025 18:25
Erster Dämpfer für die Lustenauer beim 1:3 gegen den KSV.
Erster Dämpfer für die Lustenauer beim 1:3 gegen den KSV.(Bild: GEPA)

Das 1:3 in Kapfenberg war für Austria Lustenau-Trainer Markus Mader ein typischer Selbstfaller, der Coach bekrittelt die schwache Leistung seines Teams. Kaum ein Pass kam an, dazu patzte auch noch die Abwehr. Die erste Pleite soll aber eine Eintagsfliege bleiben.

0 Kommentare

Auch am Tag danach konnten sich die Spieler der Austria ihre schlechte Performance in Kapfenberg nicht erklären. Denn unabhängig vom Ausschluss von Nico Gorzel fand die Mannschaft über die gesamte Spielzeit nie richtig in die Spur. Lustenau war weit weg von der Leistung der ersten beiden Partien. Die Niederlage war für alle ein klassischer Selbstfaller. „Auffällig war, dass wir extrem viele Passfehler begingen. Wir konnten kaum den Ball halten. So hat auch der Gegner gespürt, dass wir sehr unsicher agierten“, fasste Trainer Markus Mader die 1:3-Pleite bei den Falken zusammen.

Ein wenig fühlte man sich an die Auftritte in der letzten Saison erinnert. Da ging auch unter, dass Lenn Jastremski endlich sein erstes Ligator gelang. Völlig unerklärlich war etwa das vogelwilde Finish, in dem sich die Lustenauer in der Nachspielzeit noch zwei Gegentore einfingen. Normalerweise hätte die Mannschaft mit dem routinierten Innenverteidiger-Duo Matthias Maak und William nach dem Ausgleich drei Minuten vor Schluss das Remis über die Bühne bringen müssen. Da hätte man zumindest versuchen müssen, das Ergebnis trocken runterzuspielen. Zumal Kapfenberg alles andere als ein Spitzenteam ist. Es fehlte hinten jedoch an der Kompromisslosigkeit und an der nötigen Konsequenz. „Beim 1:2 haben wir uns äußerst tollpatschig angestellt“, ärgert sich der Trainer über den verschenkten Punkt. Das 1:3 war letztlich nur noch Draufgabe. Mader: „Es gibt so Tage, an denen alles in die Hose geht.“

Erste Niederlage für Markus Mader und seine Austrianer.
Erste Niederlage für Markus Mader und seine Austrianer.(Bild: GEPA)

Schnell abhaken
Die total misslungene Vorstellung soll nur eine Eintagsfliege bleiben. „Wir werden das Ganze aufarbeiten, dann schnell abhaken und diese Scharte am Freitag gegen Stripfing auswetzen“, gibt Mader die Devise vor.

Porträt von Dietmar Hofer
Dietmar Hofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
18° / 25°
Symbol Gewitter
Bludenz
19° / 28°
Symbol starke Regenschauer
Dornbirn
19° / 28°
Symbol starke Regenschauer
Feldkirch
20° / 27°
Symbol starke Regenschauer

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
181.563 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
153.401 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
147.751 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2336 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1833 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1700 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Mehr Vorarlberg
Bei Austria Lustenau
Ein Rückfall in die vergangene Saison
„Vögels Lexikon“
Wenn beim Vorarlberger „s‘Häs lottert“
Schneiders Brille
Das Verschwinden eines Schriftstellers
Aus 102 Metern Tiefe:
Spezialtaucher bargen Männerleiche aus Bodensee
Unfall in Rankweil
Schwer verletzter Biker rief noch selbst Hilfe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf