Unfall in Rankweil

Schwer verletzter Biker rief noch selbst Hilfe

Chronik
16.08.2025 13:05
(Bild: Mathis Fotografie)

Am Freitagabend ist ein junger Mann auf dem Weg von Rankweil in Richtung Übersaxen mit seinem Motorrad in einer scharfen Linkskurve von der Straße abgekommen und in ein steiles Waldstück gestürzt. 

Gegen 19 Uhr ging bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle ein Notruf an. Am anderen Ende der Leitung war der verunglückte Biker, der trotz schwerer Verletzungen im Rückenbereich noch in der Lage war, telefonisch Hilfe zu rufen. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bergrettung unterstützten in weiterer Folge den Notarzt dabei, den Schwerverletzten aus dem steilen Waldstück zu bergen – nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. 

Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht.
Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht.(Bild: Mathis Fotografie)

Anschließend hievten die Florianis mit einem Spezialkran das stark beschädigte Bike zurück auf die Straße. Die Unfallstelle war während der Berge- und Rettungsmaßnahmen nur einspurig befahrbar, die Feuerwehr regelte den Verkehr. 

Vorarlberg
