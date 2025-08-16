Schwer verletzter Biker rief noch selbst Hilfe

Gegen 19 Uhr ging bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle ein Notruf an. Am anderen Ende der Leitung war der verunglückte Biker, der trotz schwerer Verletzungen im Rückenbereich noch in der Lage war, telefonisch Hilfe zu rufen. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bergrettung unterstützten in weiterer Folge den Notarzt dabei, den Schwerverletzten aus dem steilen Waldstück zu bergen – nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.