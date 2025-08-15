Altach-Ladys starten in die neue Saison

Auch in der Admiral Frauen Bundesliga wird wieder gekickt, die Frauen des SCR Altach starten am Samstag mit dem Heimspiel gegen Austria Wien (12.45). Für die Rheindörflerinnen wird es das erste Pflichtspiel in der neuen Saison, in der ersten Runde des ÖFB-Cups profitierte das Team von Coach Markus Spiegel noch von einem Freilos.