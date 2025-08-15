Altach-Ladys starten in die neue Saison

Die Bundesligistinnen aus Altach brennen auf den Saisonstart. Der wird aber nicht einfach, zum Auftakt kommt am Samstag mit Austria Wien gleich eines der Top-Teams der vergangenen Jahre.
Auch in der Admiral Frauen Bundesliga wird wieder gekickt, die Frauen des SCR Altach starten am Samstag mit dem Heimspiel gegen Austria Wien (12.45). Für die Rheindörflerinnen wird es das erste Pflichtspiel in der neuen Saison, in der ersten Runde des ÖFB-Cups profitierte das Team von Coach Markus Spiegel noch von einem Freilos.
Ein bekanntes Gesicht
Bei den Veilchen warten viele neue Gesichter auf die Rheindörflerinnen, gleich zwölf Neuzugänge präsentierten die Violetten. Und auch ein bekanntes Gesicht wird dabei sein – Spielmacherin Maria Olsen schnürte bis Januar 2025 die Schuhe im Schnabelholz.
