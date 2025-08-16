20 Gegentore und eine Sperre

Eine Saison lang spielte der immer noch aktuelle Austria Lustenau-Rekordspieler Christoph Stückler beim Ländle-Konkurrenten in Altach. Der gebürtige Kärntner suchte sich für sein Gastspiel ausgerechnet die Abstiegssaison 2008/09 aus. Spielte dabei dreimal gegen den Rekordmeister Rapid, bezog mit den Rheindörflern gleich drei arge Klatschen: 1:5 und 1:8 in Hütteldorf, 2:7 im Schnabelholz. „Das war richtig arg. Das 1:8 in Wien war bitter. Der damalige Trainer Urs Schönenberger ließ hoch verteidigen. Mit dem Ergebnis, dass uns die schnellen Rapidler, vor allem Erwin Hoffer, ein ums andere Mal davonliefen“, erinnert sich der heutige sportliche Leiter von Röthis nur ungern daran zurück.