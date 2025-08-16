Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Altach vs. Rapid

20 Gegentore und eine Sperre

Vorarlberg
16.08.2025 09:25
An ein besonderes Spiel gegen Rapid erinnert sich Altach-Ikone Hannes Aigner sehr gerne zurück.
An ein besonderes Spiel gegen Rapid erinnert sich Altach-Ikone Hannes Aigner sehr gerne zurück.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Am Samstag ist der SCR Altach zu Gast bei Rapid Wien. Die Bilanz gegen die Hütteldorfer ist nicht wirklich gut, aber Lichtblicke gab es trotzdem in der Vergangenheit. Die Ex-Rheindörfler Hannes Aigner und Christoph Stückler haben sehr verschiedene Erinnerungen an die Duelle mit den Hauptstädtern.

0 Kommentare

Eine Saison lang spielte der immer noch aktuelle Austria Lustenau-Rekordspieler Christoph Stückler beim Ländle-Konkurrenten in Altach. Der gebürtige Kärntner suchte sich für sein Gastspiel ausgerechnet die Abstiegssaison 2008/09 aus. Spielte dabei dreimal gegen den Rekordmeister Rapid, bezog mit den Rheindörflern gleich drei arge Klatschen: 1:5 und 1:8 in Hütteldorf, 2:7 im Schnabelholz. „Das war richtig arg. Das 1:8 in Wien war bitter. Der damalige Trainer Urs Schönenberger ließ hoch verteidigen. Mit dem Ergebnis, dass uns die schnellen Rapidler, vor allem Erwin Hoffer, ein ums andere Mal davonliefen“, erinnert sich der heutige sportliche Leiter von Röthis nur ungern daran zurück.

Christoph Stückler spielte in der Saison 2008/09 bei den Altachern.
Christoph Stückler spielte in der Saison 2008/09 bei den Altachern.(Bild: Tröster Andreas)

Aber damit nicht genug. Im vierten Duell holte Altach zu Hause gegen Rapid ein 1:1, Stückler war wegen seiner fünften gelben Karte gesperrt.

Bessere Erinnerungen hat Stürmerikone Hannes Aigner an die Duelle mit den Wienern. Ende November 2017 wurde der Tiroler nach gut einer Stunde beim Stand von 1:0 für Rapid eingewechselt. Und verwandelte in der letzten Viertelstunde zwei Elfmeter zum 2:1-Erfolg für die Vorarlberger, einen davon holte er selbst heraus. „Das war ein unbeschreibliches Erlebnis. Die Rapid-Fans pfiffen ihre Mannschaft damals gnadenlos aus“, weiß Aigner.

In den letzten Duellen sahen die Altacher selten gut aus gegen Rapid.
In den letzten Duellen sahen die Altacher selten gut aus gegen Rapid.(Bild: GEPA)

Letzter Erfolg war 2019
Eineinhalb Jahre später feierte Altach den fünften und letzten Sieg bei Rapid. Und die letzten sieben Duelle haben die Rheindörfler gegen den Rekordmeister allesamt verloren. „Diese Serie kann Altach in der aktuellen Form beenden“, glaubt Aigner.

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
18° / 23°
Symbol Gewitter
Bludenz
19° / 25°
Symbol Gewitter
Dornbirn
19° / 25°
Symbol Gewitter
Feldkirch
20° / 25°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
156.739 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
150.616 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
140.071 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2333 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1576 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1516 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Mehr Vorarlberg
Altach vs. Rapid
20 Gegentore und eine Sperre
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Über die Mehrheit der Sterne spricht man nicht
Bregenzer Festspiele
Dickinson-Gedichte als Musiktheater
3. Liga West:
4:0! Zu viele Geschenke – Wacker zerlegt Dornbirn
1:1 gegen starken FAC
Eloshvili sicherte Bregenz doch noch einen Punkt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf