31 Wracks am Grund des Bodensees entdeckt

Insgesamt haben Wissenschafter des deutschen Landesamtes für Denkmalpflege (LAD) im Rahmen des Forschungsprojekts „Wracks und Tiefsee“ 31 unbekannte Überreste auf dem Grund des Bodensees nachgewiesen. Das Projekt läuft seit 2022, nun wurden die Ergebnisse präsentiert. Durchaus Erstaunliches wurde dabei zu Tage gefördert: An einer der Fundstellen zeigte sich ein weit verstreutes Trümmerfeld aus mindestens 17 Holzfässern. „Die Fässer sind zum Teil gut erhalten, einzelne Exemplare weisen Deckel, Böden und potenziell Fassmarken auf. Hinweise auf das zugehörige Transportschiff fehlen bisher“, sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Alexandra Ulisch.