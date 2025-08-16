Küchenbrand: Feuermelder verhinderte Schlimmeres

Am Nachmittag machte sich der Mann im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses im Lustenauer Hagenmahd daran, in der Küche ein Essen zuzubereiten. Zwischendurch gönnte er sich eine kleine Kochpause und legte sich zu diesem Zweck in sein Bett, wo er fatalerweise einschlief. Sein Essen brutzelte weiter vor sich hin und verbrannte schließlich. Als bereits dichte Rauchschwaden durch die Wohnung zogen, schlug der Brandmelder gegen 16.30 Uhr Alarm. Dieser war derart laut, dass auch ein Nachbar darauf aufmerksam wurde – er verständigte umgehend die Einsatzkräfte.