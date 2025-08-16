Küchenbrand: Feuermelder verhinderte Schlimmeres

Wie wichtig ein funktionierender Brandmelder ist, zeigte sich einmal mehr am Freitagnachmittag in Lustenau. Ein Wohnungsinhaber hatte dort Essen zubereitet und war dabei eingeschlafen.
Am Nachmittag machte sich der Mann im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses im Lustenauer Hagenmahd daran, in der Küche ein Essen zuzubereiten. Zwischendurch gönnte er sich eine kleine Kochpause und legte sich zu diesem Zweck in sein Bett, wo er fatalerweise einschlief. Sein Essen brutzelte weiter vor sich hin und verbrannte schließlich. Als bereits dichte Rauchschwaden durch die Wohnung zogen, schlug der Brandmelder gegen 16.30 Uhr Alarm. Dieser war derart laut, dass auch ein Nachbar darauf aufmerksam wurde – er verständigte umgehend die Einsatzkräfte.
Ein Einsatztrupp der Feuerwehr Lustenau konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, anschließend wurde die Wohnung mit Spezialgerät ausgelüftet. Der Bewohner hatte einiges an Rauch eingeatmet und wurde noch vor Ort von den Rettungskräften erstversorgt.
