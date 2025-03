Migranten stürzen von Boot ins Wasser: Sechs Tote

Die zehn Schiffbrüchigen berichteten, dass sie am Sonntagabend in einem Schlauchboot vom tunesischen Sfax aus aufgebrochen seien. An Bord waren den Angaben zufolge 56 Menschen. Nach weniger als 24 Stunden Fahrt, während sie sich in internationalen Gewässern befanden, sollen mehrere Migranten ins Wasser gestürzt sein – möglicherweise wegen des rauen Seegangs.