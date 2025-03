Album „Rezeptfrei“: Panikattacken als Inspiration

„Das ganze Album ist sehr autobiografisch. Musik ist für mich ein Ventil“, erzählt Sänger Lucas Fendrich. Mit Songs wie „Angst vor der Angst“ gibt er Einblicke in sein Seelenleben – und berührt damit die Fans. Warum er sich dazu entschieden hat, so persönliche Themen öffentlich zu machen? Das hat er in „Krone zu Mittag“ verraten!