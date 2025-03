Betrunken und ohne „Schein“ mit Pkw überschlagen

Glück im Unglück – zumindest was seine Gesundheit angeht – hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 18-Jähriger in Vorarlberg. Der junge Mann war auf dem Weg von Buch nach Wolfurt, als er mit seinem Fahrzeug zuerst gegen eine Böschung prallte und sich in der Folge überschlug.