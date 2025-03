Surfer im Süden Australiens von Hai zerfleischt

Polizist: „Es gab viel Blut“

„Seine Partnerin hat beobachtet, was passiert ist, was tragisch ist“, erklärte der Polizist Christopher Taylor gegenüber lokalen Medien. Der Beamte sagte, es gebe Aufnahmen des Wassers unmittelbar nach dem Vorfall, aus denen deutlich werde, was passiert sei. „Es gab viel Blut, den Hai und einige andere Dinge, die meiner Meinung nach niemand sonst sehen sollte“, so Taylor. Drohnenaufnahmen sollen ebenfalls darauf hindeuten, dass es einen Haiangriff gegeben habe.