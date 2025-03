Curling-Star greift zu Mikro und Gitarre

Neues Album am Schiff

Seine aktuelle Single „Moments“ holt sich gerade viele Klicks, das Musikvideo wurde am Linzer Salonschiff Florentine gedreht. Nun kommt auch noch das gleichnamige Album heraus, das 13 Songs vereint. Am Freitag, 14. März, spielt er am Salonschiff ein Konzert mit seiner eigenen Band.