Riesiger Drohnenschwarm sucht Moskau heim

337 ukrainische Drohnen über Russland abgeschossen

Insgesamt seien in der Nacht 337 ukrainische Drohnen über Russland abgeschossen worden, hieß es nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS vom Verteidigungsministerium in Moskau. Allein 126 Drohnen seien über der Region Kursk an der Grenze zur Ukraine abgefangen worden, der Rest in acht anderen Regionen des Landes.