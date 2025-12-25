Vorteilswelt
Emotionale Worte

Pointner gedenkt verstorbener Tochter mit Posting

Ski Nordisch
25.12.2025 10:24
Alexander Pointner
Alexander Pointner(Bild: Sepp Pail)

Anlässlich des Todestags seiner Tochter meldete sich Österreichs ehemaliger Skisprung-Trainer Alexander Pointer kurz vor Weihnachten mit emotionalen Worten an seine verstorbene Nina.

„Liebe Nina, meine Gedanken kreisen …“, startet der 54-jährige Tiroler das Posting. „Zehn unfassbare Jahre ohne dich. Jetzt weiß ich, was wirklich zählt im Leben. Wie gerne würde ich deine Stimme hören. Immer bei uns. Es ist so schwer zu verstehen. Ich liebe dich so sehr. Ich kann dich spüren. Immer in meinem Herzen. Wie gerne hätte ich dich bei uns. Danke, dass du uns 17 wundervolle Jahre geschenkt hast. Du bist der Engel unserer wunderbaren Familie. Wenn ich dich jetzt nur drücken könnte. Dankbar für jede Sekunde mit dir. Du fehlst so sehr.“

Nina wurde nur 17 Jahre alt
Pointners Tochter war am 17. Dezember 2015 im Alter von 17 Jahren verstorben. Zuvor war sie nach einem Suizidversuch rund 13 Monate lang im Wachkoma gelegen. 

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.

