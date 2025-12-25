Pointner gedenkt verstorbener Tochter mit Posting

„Liebe Nina, meine Gedanken kreisen …“, startet der 54-jährige Tiroler das Posting. „Zehn unfassbare Jahre ohne dich. Jetzt weiß ich, was wirklich zählt im Leben. Wie gerne würde ich deine Stimme hören. Immer bei uns. Es ist so schwer zu verstehen. Ich liebe dich so sehr. Ich kann dich spüren. Immer in meinem Herzen. Wie gerne hätte ich dich bei uns. Danke, dass du uns 17 wundervolle Jahre geschenkt hast. Du bist der Engel unserer wunderbaren Familie. Wenn ich dich jetzt nur drücken könnte. Dankbar für jede Sekunde mit dir. Du fehlst so sehr.“