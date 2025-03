So kämpft Selenskyj um die Zukunft der Ukraine

US-Außenminister Marco Rubio brach in der Nacht auf Montag in Richtung Saudi-Arabien auf, um dort Gespräche mit einer vom ukrainischen Präsidentenberater Andrij Jermak angeführten Delegation zu führen. Die USA wollen beim Treffen mit einer ukrainischen Delegation am Dienstag in Saudi-Arabien feststellen, zu welchen Zugeständnissen Kiew bereit ist, so ein US-Beamter. „Man kann nicht sagen: ,Ich will Frieden‘ und gleichzeitig: ,Ich weigere mich, Kompromisse einzugehen‘“, so der Regierungsvertreter. „Wenn sie nur an den Grenzen von 2014 oder 2022 interessiert sind, sagt uns das etwas“, erklärte der Washington-Insider, der anonym bleiben will, weiter.