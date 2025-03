Klimawandel: Dem Eiswein wird es langsam zu warm

Absage an „künstliche“ Weinherstellung

Das sieht Liegenfeld ähnlich. Trotz Klimawandels werde es auch weiterhin Winter geben, in denen es kalt genug werde, ist er zuversichtlich. Einer „künstlichen“ Eisweinherstellung – wie etwa in Kanada, wo der Eiswein in Kühlhäusern bei minus 10 Grad produziert wird – erteilt er eine klare Absage: „Das ist, was die CO2-Bilanz und die Nachhaltigkeit anbelangt, mehr als bedenklich.“