Sucheinsatz nach vermisstem Mann am Großvenediger

Verwirrung um „Ost“-Route

Der Tennengauer war mit dem Auto angereist, das er in Neukirchen geparkt hat. Mit seinem Rad fuhr er weiter bis zur Talstation der Materialseilbahn der Kürsingerhütte, stellte es dort ab und stieg zu Fuß weiter auf. Wie die Schwester der Polizei erklärte, habe ihr Bruder den Ostgrat des Großvenedigers besteigen wollen. Da es die Bezeichnung „Ostgrat“ auf den Großvenediger nicht gibt, gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass es sich um den Normalweg oder Nordgrat handelt.