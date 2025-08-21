Kehrtwende der Stadt sorgt für Erleichterung

Zuerst ja, dann nein, dann wieder ja

Der Wirbel war im Vorfeld so groß, weil die Stadt lange keine klare Linie erkennen ließ: Die angekündigte Mittagsgruppe wurde zuerst zugesagt, dann kurzfristig gestrichen und Eltern wussten wenige Tage vor Schulbeginn nicht, wie sie ihre Betreuung organisieren sollten. Erst durch massiven Druck kam die Wende. „Wir sind erleichtert, das nimmt uns viel Stress“, sagt eine Mutter. „Aber es ist schade, dass es erst massiven politischen Druck braucht, damit man bei der Stadt umdenkt.“ Eine andere ergänzt: „Es ist beispielgebend, dass wir Eltern mit unseren Sorgen und Ängsten wochenlang nicht angehört wurden und erst, als der Druck so groß war, eingelenkt wurde.“