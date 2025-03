Bewohner geweckt! Das ist der Held von Golling

Sein rasches Einschreiten verhinderte wohl eine Tragödie! Ramazan Tanriverdi bemerkte mitten in der Nacht, dass sein Nachbarhaus in Golling in Salzburg in Flammen stand. Er schlug Alarm und läutete die ahnungslosen Bewohner aus dem Schlaf. Bereits wenige Minuten später war die Feuerwehr vor Ort.