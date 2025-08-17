Mit Vladimir Sorokin im endlosen Schneegestöber

Im selben Farbton wie das Vorhergegangene hat der schwärzeste und pessimistischste Sommer in der Geschichte der Salzburger Festspiele das Finale erreicht: ein interessanter, aber auch beschwerlicher Abend, von dem man mehr erwartet hatte. Denn anders als bei mancher seiner Operninszenierungen ist der Regisseur Kirill Serebrennikov hier in seinem Element: Wie der Autor Vladimir Sorokin ist er russischer Regimegegner im Berliner Exil, beider Kernthemen sind die Perversion der Macht und die großartige literarische Tradition der verlorenen Heimat.