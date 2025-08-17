Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburger Festspiele

Mit Vladimir Sorokin im endlosen Schneegestöber

Kultur
17.08.2025 10:21
Überladen von Videoprojektionen: Filipp Avdeev gibt eine Art Sancho Pansa in der Gestalt des ...
Überladen von Videoprojektionen: Filipp Avdeev gibt eine Art Sancho Pansa in der Gestalt des Kutschers Perkhusha.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Finale in Salzburg: Kirill Serebrennikov bearbeitete und inszenierte Vladimir Sorokins Erzählung „Der Schneesturm“ als etwas überladenes Roadmovie mit famosem August Diehl.

0 Kommentare

Im selben Farbton wie das Vorhergegangene hat der schwärzeste und pessimistischste Sommer in der Geschichte der Salzburger Festspiele das Finale erreicht: ein interessanter, aber auch beschwerlicher Abend, von dem man mehr erwartet hatte. Denn anders als bei mancher seiner Operninszenierungen ist der Regisseur Kirill Serebrennikov hier in seinem Element: Wie der Autor Vladimir Sorokin ist er russischer Regimegegner im Berliner Exil, beider Kernthemen sind die Perversion der Macht und die großartige literarische Tradition der verlorenen Heimat.

Lesen Sie auch:
Die Masken vor dem Festspielhaus in Salzburg verfolgen die Debatte um das Schauspiel mit dem ...
Festspiel-Debatte
Schauspiel in Salzburg streichen? „Das ist absurd“
13.08.2025

So beruft sich auch Sorokins dystopischer Prosatext „Der Schneesturm“ (2010) bis in Handlungsdetails auf Tolstois gleichnamige Erzählung und Tschechows „Pferdediebe“. Ein Arzt bricht mit seinem Kutscher inmitten eines gleißenden, rasenden, nie ermattenden Schneesturms zu einer Enklave auf, um die Bewohner gegen ein Virus zu impfen, das sie zu Ungeheuern macht. Die Geschichte lässt sich gut als Widerstandstext lesen, und die Ereignisse schrauben sich zusehends ins Absurde hoch.

Protagonist August Diehl als Dr. Garin (im Bild mit Sonja Beißwenger) hat großartige Soli
Protagonist August Diehl als Dr. Garin (im Bild mit Sonja Beißwenger) hat großartige Soli(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Die drei Stunden, die ihnen hier zugedacht werden, sind allerdings zu großzügig bemessen. Das wackere Roadmovie wird weit über seine Kräfte mit Theatertechniken beladen (Bild: Vlad Ogay). Hand- bzw. Helmkameras befüllen ohne Unterlass drei Projektionsflächen, es wird getanzt, getrommelt, Performance und Akrobatik getrieben und ohrenbeleidigend Schubert gesungen.

Dabei hat der Protagonist August Diehl großartige Soli. Von Viertelstunde zu Viertelstunde dringender wünscht man sich von ihm einen großen, puren Tolstoi oder Tschechow ohne postdramatischen Sperrmüll und plärrendes Gesichtsmikro. Filipp Avdeev gibt etwas überambitioniert eine Art Sancho Pansa in der Gestalt des Kutschers Perkhusha. Die anderen werden mit wechselndem Erfolg in Hochbetrieb gehalten.

Porträt von Heinz Sichrovsky
Heinz Sichrovsky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
60-80 cm unter Wasser
Dubrovnik: Historisches Wrack im Hafen entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
186.772 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
155.267 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
127.726 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1870 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1699 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1538 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Mehr Kultur
Salzburger Festspiele
Mit Vladimir Sorokin im endlosen Schneegestöber
„Krone“-Interview
Laufey: „Große Kunst muss man sich erarbeiten“
Neue Beweise
Hallstatt war schon in der Steinzeit beliebt
Krone Plus Logo
Schonungslos ehrlich
Marco Wanda: Geweint, gelacht und geschrien
Hier reinlesen!
Marco Wanda über Austro-Rock, Rausch und Liebe
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf