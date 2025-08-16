Viveiros-Premiere endete mit einer Niederlage

„Wir hätten natürlich gerne gewonnen, aber die Leistung hat mich glücklich gemacht“, resümierte Neo-Coach Manny Viveiros. Der vor allem in der Defensive die Aufstellung kräftig durchmischte. Im Sturm rückte Bourke wie in den Play-offs der Vorsaison auf den Flügel, er stürmte wieder einmal mit Baltram und Thaler. Auch die Paradelinie um Tom Raffl, Nissner und Schneider blieb unverändert. Die Neuzugänge St. Denis und Michi Raffl spannte der Coach zu Huber. In der vierten Linie ackerten Kraus, Auer und Hochkofler. Die Linien sind aber noch lange nicht endgültig: „Wir werden da noch viel herumprobieren.“