Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1:2 n. V. gegen Kosice

Viveiros-Premiere endete mit einer Niederlage

Salzburg
16.08.2025 22:00
Nienhuis (re.) und die Bulls unterlagen Kosice.
Nienhuis (re.) und die Bulls unterlagen Kosice.(Bild: Christian Bruna - EC Red Bull Salzburg)

Eishockeyliga-Serienmeister Salzburg verlor den ersten Test unter Neo-Coach Manny Viveiros mit 1:2 nach Verlängerung den Kosice. Der Austro-Kanadier war zufrieden mit derLeistung und rotierte kräftig durch.

0 Kommentare

Draußen Badewetter, drinnen Eiszeit! Für Hockey-Enthusiasten kann die neue Spielzeit gar nicht früh genug beginnen. So auch für Eishockeyliga-Serienmeister Salzburg. Der mit Kosice im ersten Test gleich einen Brocken vor der Brust hatte, am Ende auch mit 1:2 n. V. unterlag.

„Wir hätten natürlich gerne gewonnen, aber die Leistung hat mich glücklich gemacht“, resümierte Neo-Coach Manny Viveiros. Der vor allem in der Defensive die Aufstellung kräftig durchmischte. Im Sturm rückte Bourke wie in den Play-offs der Vorsaison auf den Flügel, er stürmte wieder einmal mit Baltram und Thaler. Auch die Paradelinie um Tom Raffl, Nissner und Schneider blieb unverändert. Die Neuzugänge St. Denis und Michi Raffl spannte der Coach zu Huber. In der vierten Linie ackerten Kraus, Auer und Hochkofler. Die Linien sind aber noch lange nicht endgültig: „Wir werden da noch viel herumprobieren.“

Bei den Eisbullen lief noch nicht alles rund, ein Fehlpass hier, falsches Stellungsspiel da – nach nicht mal einer Woche gemeinsam am Eis, aber auch nicht verwunderlich. Zwingende Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware, die Slowaken kamen mit Fortdauern des Spiels jedoch etwas besser in die Partie. Und durften auch als Erste Jubeln: Michi Raffl saß wegen Hakens auf der Strafbank, Plokhotnik verwertete eiskalt im Powerplay – 0:1.

Zitat Icon

Wir werden noch an ein paar Sachen arbeiten müssen, haben zum Beispiel auch das Penalty Killing umgestellt

Manny Viveiros

Die Antwort hatte Tom Raffl im Schlussabschnitt parat, der Kapitän fälschte einen Nienhuis-Schuss – ebenfalls in Überzahl – zum Ausgleich ab. Danach blieben einige Möglichkeiten ungenützt, in der Overtime entschied Kohut im Eins-gegen-Eins gegen Tolvanen die Partie. „Wir werden noch an ein paar Sachen arbeiten müssen, haben zum Beispiel auch das Penalty Killing umgestellt“, sagte Viveiros nach dem Spiel. Nach dem es für das Team noch zum Fan-Fest vor die Eisarena ging.

Lesen Sie auch:
Erfolgreiche Premiere für die Damen von Red Bull Salzburg.
2:0 in Linz
Perfektes Debüt: Bullen-Damen siegen beim Auftakt
16.08.2025

Alte Bekannte in Zell
Nach einer intensiven ersten Trainingswoche bestreiten die Zeller Eisbären heute (18) ihr erstes Testspiel daheim gegen den Eishockeyliga-Klub VSV. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit einigen vertrauten Gesichtern auf Seiten der „Adler“: Torwarttrainer Patrick Machreich, der Zeller ist, Verteidiger Philipp Lindner, Co-Trainer Marco Pewal und Sportdirektor Herbert Hohenberger haben als Spieler oder Trainer EKZ-Vergangenheit. „Mit VSV kommt ein toller Gegner. Wir haben keinen Druck, können befreit aufspielen“, sieht es Co-Trainer Christoph Frank.

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Porträt von Robert Groiss
Robert Groiss
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
183.236 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
154.241 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
149.919 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2336 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1862 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1703 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf