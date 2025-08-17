Nach 0:3-Rückstand: Zwei filmreife Aufholjagden

Noch spektakulärer ging es aber in Bergheim zu: Mühlbach war lange heillos unterlegen, hätte laut Sportchef Georg Ranggetiner zur Pause „schon 0:5 hinten liegen können“. Als nach Wiederanpfiff auch noch zwei schnelle Gegentore über die rechte Seite einschlugen, schien alles entschieden. Doch dann kam der Moment von Joker Noah Sedivy: erster Einsatz in der Kampfmannschaft und nach wenigen Minuten auch sein erstes Tor. „Sein Feuer hat die ganze Mannschaft angesteckt“, schwärmte Ranggetiner. Plötzlich kippte die Stimmung, Bergheim wurde nervöser. Es folgte der Anschlusstreffer wenige Augenblicke später, ehe die Entscheidung kurz vor Schluss fiel.