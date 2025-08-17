Salzburg sucht mit digitaler Hilfe Schlaglöcher

Die Stadt Salzburg setzt bei der Suche nach Schlaglöchern und sonstigen Straßenschäden auf digitale Hilfe. Seit fast drei Wochen waren Messfahrzeuge einer privaten Firma im Auftrag des Straßen- und Brückenbauamtes in der Stadt unterwegs. Sie vermessen sämtliche 800 Kilometer an Straßen und Radwegen virtuell. „Im Zuge der Befahrung wird der aktuelle Straßenraum inklusive des dazugehörigen Straßenzustands in einem hohen Detaillierungsgrad erhoben. Hierbei können einzelne Schadstellen auf einer Karte dargestellt werden“, erklärt Projektleiter Thomas Grill.