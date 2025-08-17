Vorteilswelt
Gesamt 800 Kilometer

Salzburg sucht mit digitaler Hilfe Schlaglöcher

Salzburg
17.08.2025 10:00
Die Autos haben einen auffälligen Aufbau.
Die Autos haben einen auffälligen Aufbau.(Bild: Stadt Salzburg/Alexander Killer)

800 Kilometer an Straßen und Radwegen in der Stadt Salzburg wurden in den letzten Wochen virtuell vermessen, um künftige Baustellen zu planen. Schadstellen werden auf einer Karte dargestellt.

Die Stadt Salzburg setzt bei der Suche nach Schlaglöchern und sonstigen Straßenschäden auf digitale Hilfe. Seit fast drei Wochen waren Messfahrzeuge einer privaten Firma im Auftrag des Straßen- und Brückenbauamtes in der Stadt unterwegs. Sie vermessen sämtliche 800 Kilometer an Straßen und Radwegen virtuell. „Im Zuge der Befahrung wird der aktuelle Straßenraum inklusive des dazugehörigen Straßenzustands in einem hohen Detaillierungsgrad erhoben. Hierbei können einzelne Schadstellen auf einer Karte dargestellt werden“, erklärt Projektleiter Thomas Grill.

Bisher geschah das durch eine Begehung von Magistratsmitarbeitern, was wesentlich zeitaufwendiger und weniger detailliert war. Auf Basis der gewonnenen Daten werden langfristige Sanierungsprogramme inklusive erforderlichem Budgetbedarf abgeleitet. Vor-Ort-Begehungen werden reduziert – so wird auch der Verkehr weniger beeinträchtigt.

