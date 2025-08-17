Muren verlegten gleich mehrere Straßen im Pinzgau

Straßen wieder freigegeben

Auch die umliegenden Bäche wurden durch den Bagger frei geräumt, um weitere Vermurungen zu vermeiden. Auch die Stubachstraße in das Stubachtal sowie die Seeuferstraße in Zell am See wurden verlegt. Auch diese beiden Straßen konnten nach einem Reinigungseinsatz der örtlichen Feuerwehr wieder freigegeben werden.