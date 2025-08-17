Muren verlegten gleich mehrere Straßen im Pinzgau

Das Unwetter am Samstagabend mit Starkregen hat vor allem im Pinzgau die Feuerwehr ausrücken lassen: Mehrere Straßen wurden durch Muren verlegt, so auch die Bundesstraße 164 über den Pass Grießen in Leogang.
Die Mure ging über die komplette Fahrbahn der B164 ab. 31 Leute der Freiwilligen Feuerwehr Leogang rückten aus, sperrten die Straße ab und führten Reinigungsmaßnahmen durch. „Mit Unterstützung des Traktors der Gemeinde Leogang konnte die Fahrbahn eingeschränkt wieder befahrbar gemacht werden“, heißt es im Feuerwehrbericht.
Straßen wieder freigegeben
Auch die umliegenden Bäche wurden durch den Bagger frei geräumt, um weitere Vermurungen zu vermeiden. Auch die Stubachstraße in das Stubachtal sowie die Seeuferstraße in Zell am See wurden verlegt. Auch diese beiden Straßen konnten nach einem Reinigungseinsatz der örtlichen Feuerwehr wieder freigegeben werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.