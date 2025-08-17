500 Jahre! Eisriesenwelt feiert sechs Jubiläen

Acht Autos bei Crash in A10-Tunnel involviert
Folge: Langer Stau
Gleich sechs Jubiläen begeht die Eisriesenwelt in Werfen in diesem Jahr. Insgesamt 500 Jahre an historischen Meilensteinen werden bejubelt: Unter anderem 105 Jahre Schauhöhle oder das 70-jährige Bestehen der Seilbahn hinauf zum Oedl-Haus.
Die Errichtung der Bahn war damals eine Meisterleistung der Ingenieurskunst. In der Höhle können 25 Meter dicke und bis zu 5000 Jahre alte Eisskulpturen bestaunt werden.
Rund 160.000 Besucher kommen pro Jahr in die größte Eishöhle der Welt im Tennengebirge.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.